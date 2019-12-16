«Мой бизнес»: томским предпринимателям устроят образовательный декабрь

16 декабря 2019 / Томский Обзор

В Томске стартует серия полезных образовательных мероприятий, приуроченных к запуску многофункционального центра услуг для предпринимателей «Мой бизнес».

В рамках программы, в центре услуг «Мой бизнес» по адресу Московский тракт, 12, пройдет серия встреч «Реальные кейсы от предпринимателей». Действующие предприниматели поделятся с участниками своими практиками ведения бизнеса и расскажут о своем опыте получения господдержки и финансирования. Это будет полезно как начинающим предпринимателям, так и тем, кто планирует масштабировать и развивать бизнес.

Так, во вторник, 17 декабря с 15:00 до 18:00 пройдет встреча с основателями сети спортивных клубов, кулинарной студии, тренинговой компании и сети фитнес студий. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке.

А в четверг, 19 декабря с 15:00 до 18:00 свои кейсы представят основатели сети магазинов детской одежды и обуви, IT-компании и фирмы, выпускающей эко-продукты. Ознакомиться с программой и зарегистрироваться можно по ссылке.

Мероприятия пройдут и на другой площадке. Так, 17 декабря с 10:00 до 18:00 в «Точке кипения» ТУСУРа на ул. Красноармейской, 147 в рамках Школы бизнеса Томской области состоится вебинар «Развитие эмоционального интеллекта». Его слушатели будут не только учиться развивать свой эмоциональный интеллект и осознанность, но и мотивировать себя на достижения новых целей. Также участники учебной сессии получат эффективные практические инструменты, позволяющие увеличить выручку своей компании. Спикер встречи — Кирилл Любин, основатель компании Energy Sprint, эксперт по ресурсному состоянию и личной эффективности человека, выпускник бизнес школы СКОЛКОВО, офицер запаса подразделения специального назначения ФСБ России. Для участия в вебинаре необходима регистрация.

В среду, 18 декабря с 09:00 до 18:00 там же состоится встреча, посвященная привлечению инвестиций в свой бизнес. В рамках очередного занятия программы «Бизнес-старт» участники узнают, в чем заключается главная формула бизнеса, как создать продающий сайт, как научиться вести эффективные переговоры в продажах и другое. Спикер встречи — Саян Галсандоржиев, совладелец компаний «Байкал-Клининг», входящих в состав 5 крупнейших клининговых компаний региона, основатель сетевой школы бизнеса для детей «Поколение Лидеров» (17 школ), построивший группу компаний с совокупным оборотом 44 миллиона рублей (по данным за 2017 год).

Участие в обучающих мероприятиях бесплатное. По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы. Количество мест ограничено. Зарегистрироваться на программу можно по ссылке.

Единый многофункциональный центр «Мой бизнес» по адресу Московский тракт, 12 ориентирован на поддержку всех представителей малого и среднего предпринимательства Томской области. Идею открытия центра поддержал губернатор Томской области Сергей Жвачкин. По принципу одного окна томские бизнесмены смогут получить здесь необходимые для старта и продолжения предпринимательской деятельности услуги и консультации. По мнению заместителя губернатора по экономике Андрея Антонова, создание такой площадки выведет томский бизнес на новый уровень. Если у вас есть новые бизнес-идеи, вам нужна поддержка или консультационная помощь — ее можно получить в центре «Мой бизнес» по адресу Московский тракт, 12. Телефон центра: 8 (3822) 901-000. #мойбизнес70

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