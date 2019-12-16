Журналист «Томского Обзора» стал победителем в конкурсе «Акулы пера — 2019»

16 декабря 2019 / Томский Обзор

Обозреватель «Томского Обзора» Александр Мазуров стал победителем XVI ежегодного регионального журналистского мастерства «Акулы пера-2019». Он взял приз в номинации «Новое имя года».

Жюри, состоящее из членов Правления Томского Союза журналистов, рассмотрело 107 коллективных и 68 индивидуальных заявок. Другими победителями, получившими статуэтку конкурса и денежную премию, стали:

Газета Александровского района «Северянка» — «Районное СМИ года»;

Араик Кочарян, журнал «Мой народ» — «Публицист года»;

Газета ТНЦ СО РАН «Академический проспект» — «Корпоративное СМИ года»;

Анна Янкова, губернский телеканал «Томское время» — «Репортер года»;

Евгений Лысенок, ГТРК «Томск» — «Оператор года»;

Анатолий Буров, НИА «Томск» — «Сетевой журналист года»;

телекомпания Первомайского района — «Команда года»;

Руслан Рафиков, «Радио Северска» — «Радиожурналист года»;

пресс-служба АО «Транснефть — Центральная Сибирь» — «Пресс-служба года»;

Андрей Остров, газета «Томские новости» — «Интервьюер года»;

Корпоративные коммуникации «Томскнефтехим» СИБУР — «Проект года»;

Татьяна Лемещенко, «Газета Колпашевская» — «Дизайнер года»;

Александр Кузнецов, сайт АО «Сибирский химический комбинат» — «Фотокорреспондент года»;

Прасковья Новикова, ГТРК «Томск» — «За верность профессии».

Секретарь Союза журналистов России Роман Серебряный наградил активистов общественной организации. Почетный знак Союза журналистов России «За заслуги перед профессиональным сообществом» за многолетнюю поддержку томской журналистики секретарь СЖР вручил генеральному директору ООО «Газпром трансгаз Томск», депутату Законодательной Думы Томской области Анатолию Титову.

Партнерами конкурса «Акулы пера — 2019» стали Законодательная Дума Томской области и Дума Томска, АО «Транснефть — Центральная Сибирь», СИБУР, ООО «Газпром трансгаз Томск», ОАО «Томский электромеханический завод им. В.В.Вахрушева», компания «МегаФон», ООО «Горсети», ОАО «ТДСК», Томское отделение №8616 Сибирского банка ПАО Сбербанк, ГК «Томлесдрев», Интер РАО Томская генерация, Томскэнергосбыт, АО «Сибирская аграрная группа», УФСИН России по Томской области, ООО «Торговый дом «Омега» и АО «Сибирь».

Конкурс организован региональным отделением Союза журналистов России на средства гранта администрации Томской области для некоммерческих организаций.

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