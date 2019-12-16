Томичей приглашают изучить эстетику танцующего тела

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2019 // Фото: предоставлено организаторами

В пятницу, 20 декабря, в Томске в танцевальной студии «Империя» (ул. Красноармейская 101а, стр. 3) впервые пройдет хореографическая выставка-перформанс «Modus motus». Для реализации этого проекта объединились томские «культурные силы»: хореографы, художники, музыканты и фотографы.

Как сообщают организаторы, гостям продемонстрируют возможности синтеза нескольких видов художественного творчества: танца, музыки, фотографии и живописи. Он позволит реализовать ключевую идею проекта – выразить эмоции посредством движения в танце и изучить эстетику танцующего тела.

В самом большом танцевальном пространстве центра города гостей ждут фотовыставка, перформансы, мастер-класс и танцевально-двигательная терапия. Также будет действовать интерактивная зона. Танцевальное искусство придется по вкусу любителям и профессионалам любого возраста и любых направлений.

«Перед вами, воплощенные в танцевальном движении, предстанут три эмоции – погрузитесь в мир чувственного и узнайте, какая же из них ближе Вам?» – говорится в официальном сообществе мероприятия ВКонтакте.

Начало в 18:00.

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