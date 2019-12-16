Томская область резко нарастила экспорт пищевой продукции за счет поставок в КНР и Монголию - Россельхознадзор

Томский Обзор / Фото: 16 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Томская область в 2019 году увеличила в 20 раз экспорт пищевой продукции за счет получения разрешений на поставку товаров в Китай и Монголию рядом предприятий, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Россельхознадзора.

Так, в 2018 году было экспортировано 89 тонн мороженого и колбасных изделий, а за истекший период 2019 года уже экспортировано 1,767 тыс. тонн такой продукции.

В частности, в этом году экспортировано 1,027 тыс. тонн птицы и субпродуктов в Китай, 635 тонн свинины в Монголию и 104 тонны мороженого в Монголию, Китай и Узбекистан.

«Значительное увеличение экспорта пищевой продукции связано с получением разрешений на экспорт от КНР (мясо и птичьи субпродукты) и Монголии, которые были даны томским предприятиям ООО „Межениновская птицефабрика“ (входит в агрохолдинг „Сибирский премьер“ — ИФ), АО „Сибирская аграрная группа“ и ООО „Компания Эскимос“, так как их продукция соответствует высоким требованиям зарубежных рынков», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что эти предприятия постоянно исследуют свою продукцию в аккредитованных испытательных лабораториях подведомственных не только Россельхознадзору, но и Роспотребнадзору и департаменту ветеринарии Томской области.

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