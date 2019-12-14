Сегодня стартует Local Hack Day Tomsk 2019

Томский Обзор / Фото: 14 декабря 2019 // Фото: vk.com/localhackday_tomsk

Сегодня, 14 декабря, в стенах бизнес-инкубатора НИ ТПУ (ул.Белинского, 51) стартует двухдневный хакатон «Local Hack Day Tomsk 2019». Томская команда «TaleStorm» организовывает его уже в третий раз.

«В России мероприятие проводит «Russian Hakers» - сообщество людей , участвующих в хакатонах. Так же нас поддерживают множество организаций и информационных партнеров : Microsoft, GitHub, Вконтакте, ТПУ, Б51 - бизнес инкубатор ТПУ , международная лига хакатонов MLH. На самом мероприятии участники будут разрабатывать различные технологические решения за ограниченное количество времени»,- сообщают организаторы.

Питерская команда из ВКонтакте расскажет про свой новый продукт «vk mini app» и даст инструкции о том, как разработать приложение для их сервиса. Также в рамках мероприятия пройдет лекция про Гит системы и в частности GitHub. Так как мероприятие длится без перерыва 2 дня, ночью будет небольшая развлекательная программа.

Принять участие в конкурсе может любой желающий ,имеющий хотя бы минимальные навыки разработки. Это могут быть как специалисты, которые давно работают в айти, так и те, кто только начинает.

«Мы прошли через многие хакатоны в России и за рубежом. Цель нашего конкурса – влить в движение хакеров , разработчиков больше людей. Наше образовательное мероприятие нацелено на то, чтобы люди узнали что то новое, попробовали себя в новых технологиях», - делятся разработчики.

Сам конкурс будет состоять из нескольких треков и номинаций. Для участия необходимо пройти онлайн регистрацию и иметь с собой ноутбук.

Подробности можно в группе мероприятия.



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