Процедура наблюдения введена в генподрядчике строительства китайского ЛПК в Томской области

13 декабря 2019 / Томский Обзор

Арбитражный суд Томской области ввел процедуру наблюдения в ООО «РусКитСтрой», выполняющем функции генподрядчика по строительству Асиновского лесопромышленного комплекса (ЛПК), принадлежащего материнскому предприятию этого ООО — АО «РусКитИнвест» (СП двух китайских госкомпаний), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные картотеки арбитражных дел.

С заявлением о признании компании банкротом в 2017 году обратилось ООО «Томская строительная компания «Луч», затем в дело пытались вступить еще несколько компаний, но суд всем отказал.

В июне 2018 года с заявлением о вступлении в дело о банкротстве в суд обратился субподрядчик «РусКитСтроя» ООО «Промышленно-строительная компания» (ПСК). Компания предъявила в качестве требований задолженность в размере 3,7 млн рублей, а также полученные в январе 2018 года по договору цессии требования другого субподрядчика — ООО «СибСтрой» — в размере 22,7 млн рублей.

Задолженность перед «СибСтроем» была накоплена в рамках договоров подряда 2016–2017 годов, при этом компания в рамках других судебных разбирательств заключила с «РусКитСтроем» мировые соглашения по этим требованиям. При этом по условиям соглашений истец отказывался «от исковых требований в части процентов за последующий период и любых иных финансовых санкций, связанных с несвоевременным исполнением обязательств по договору».

В итоге суд в рамках дела о банкротстве отказал ПСК в начислении неустойки и в реестр требований кредиторов включил только требования в размере 3,7 млн рублей.

Арбитражным управляющим суд утвердил члена ассоциации «Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Меркурий» Владимира Черноусова. Судебное заседание по вопросу введения процедуры, следующей за процедурой наблюдения, назначено на 28 апреля 2020 года.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», «РусКитСтрой» занимается расчисткой «территории строительной площади». В 2018 году его выручка сократилась в 8 раз — до 26,123 млн рублей, при этом компания получила 81,5 млн рублей чистой прибыли против 143,8 млн рублей убытка годом ранее.

«РусКитИнвест», зарегистрированное в 2008 году для управления проектом ЛПК, контролируется китайским госучреждением «Управление привлечения инвестиций Янтайской ОЭЗ». В рамках инвестпроекта по строительству Асиновского ЛПК компания строит несколько объектов. Так, уже вышли на полную мощность завод по производству шпона (110 тыс. кубометров в год, инвестиции — 1 млрд рублей) и завод по выпуску обрезной доски, в планах — ввести в строй уже построенный завод по производству МДФ-плит стоимостью около 3,5 млрд рублей.

Изначально «РусКитИнвест» планировал ввести ЛПК в 2010 году. Первым инвестором была китайская госкорпорация AVIC International, она планировала вложить в проект 20 млрд рублей. Предполагалось, что в рамках проекта инвестор до 2022 года построит на территории Томской области 10 объектов в Верхнекетском, Тегульдетском и Асиновском районах. Среди них — производства по выпуску фанеры, древесностружечных плит, ламината и мебели, а также ТЭЦ мощностью 48 МВт.

Однако затем инвестор несколько раз сменился, в том числе по причине изменения китайского законодательства. Сроки ввода объектов в Томской области неоднократно сдвигались. По последним данным, ввести построенный еще в 2016 году завод по производству МДФ-плит «РусКитИнвест» планирует в начале 2020 года.

Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», за последний год кредиторы дважды подавали заявления о банкротстве «РусКитИнвеста», однако долги (на 2,7 млн рублей и 39,7 млн рублей) были погашены, банкротства компания избежала. В 2018 году компания зафиксировала выручку в размере 151,5 млн рублей и чистый убыток на уровне 1,2 млрд рублей. Согласно «СПАРКу», «РусКитИнвесту» принадлежит земельный участок. Согласно его кадастровому номеру, его площадь — 857,2 тыс. кв. м, кадастровая стоимость — 81,5 млн рублей.

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