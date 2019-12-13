Томичи смогут записаться на диспансеризацию через Госуслуги

13 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Жители Томской области смогут записаться на диспансеризацию через портал Госуслуги. Для этого в личном кабинете «Мое здоровье» на портале Госуслуги необходимо зайти в раздел «Запись для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации».

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, онлайн запись на диспансеризацию доступна для всех медучреждений региона.

«Онлайн-запись на диспансеризацию — это еще один шаг, чтобы сделать ее доступнее и удобнее для пациентов наряду с возможностью прохождения осмотров в вечернее время и в выходные дни», — отметил заместитель начальника департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

В 2019 году диспансеризацию прошли почти 140 тыс. жителей Томской области. Из них 35 тыс. были направлены на второй этап к узким специалистам для дополнительного обследования.

«По итогам диспансеризации 39 % пациентов практически здоровы, им определена I и II группы здоровья, — отметил директор Территориального фонда обязательного медицинского страхования Томской области Алексей Рудко. — Более 60 % были взяты на диспансерное наблюдение с такими заболеваниями, как болезни системы кровообращения (57,8 %), эндокринной системы (12,6 %), костно-мышечной системы и соединительной ткани (5,7 %)».

Диспансеризации в 2019 году подлежали все родившиеся в 2001, 1998, 1995, 1992, 1989,1986, 1983, 1980 годах, а также граждане 1979 года рождения и старше.

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