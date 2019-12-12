Начальник областного ГИБДД проверит безопасность пешеходных переходов Томска

Томский Обзор / Фото: 13 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня в Томской области проходит профилактическое мероприятие «Пешеход». Основное внимание сотрудников Госавтоинспекции, во главе с начальником Управления ГИБДД Вячеславом Трещевым, будет обращено на безопасность людей, на переходах, где ранее сбивали пешеходов, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Цель рейдового мероприятия - профилактика нарушений ПДД. Отмечается, что главное - не наказать не наказать как можно больше водителей и пешеходов, нарушающих Правила, а донести до них информацию о необходимости соблюдать все требования Правил дорожного движения, а также помнить о том, что нужно беречь себя и тех, кто рядом.

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