Первый голографический телемост в сетях «пятого поколения» провела МТС

13 декабря 2019 / Пресс-служба МТС / Фото: Пресс-служба МТС

Состоялась прямая двухсторонняя видеотрансляция в пилотных сетях 5G между Москвой и Кронштадтом. Коммуникацию с использованием проецируемого лазером объемного изображения организовала МТС, чьи тестовые зоны сети «пятого поколения» будут запущены в Томске уже в следующем году.

В ходе конференции и выставки высоких технологий «Неделя Российского Интернета — RIW 2019» (Russian Internet Week) участники форума в Центре международной торговли в Москве и их собеседники на сцене Драматического театра Балтийского флота в Кронштадте наблюдали голографическое 3D-изображение друг друга в прямом эфире, обсуждая перспективы развития цифровых технологий и сетей 5G. В телемосте приняли участие заместитель министра экономического развития Российской Федерации Оксана Тарасенко, известный российский видеоблогер Валентин Петухов (Wylsacom) и главный редактор радиостанции Business FM Илья Копелевич.

Коммерческие запуски 5G в России планируются в 2022 году.

«Сегодня у нас есть возможность видеть своими глазами будущее цифровых технологий, которые по мере развития 5G не только радикально изменят пользовательский опыт и нашу повседневную жизнь, но и сами по себе породят принципиально новые бизнес-модели, технологии и сервисы. Благодаря высокой скорости передачи данных и минимальным задержкам в сетях 5G мы сможем создавать иммерсивные диалоговые платформы для обучения и развлечений за счет смешения цифровой и физической действительности, — отметил президент МТС Алексей Корня. — Если 4G сделало привычными такие вещи как стриминг, потоковое видео и приложения смартфонах, то 5G сделает доступными виртуальную и дополненную реальность, тактильный интернет, искусственный интеллект, квантовые вычисления, умные вещи и роботы».

МТС совместно с популярными блогерами социальной сети TikTok запустила первый голографический челлендж #5Gголограмма. Блогеры снимут серию видео с собственными голограммами и предложат своим подписчикам создавать с ними видеодуэты о том, как современные технологии изменят повседневный мир.

Фото: пресс-служба «МТС»

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