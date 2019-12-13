Один из самых больших природных катков откроется в Томске

Сегодня, 13 декабря, в 16.30 откроется каток Томского госуниверситета, расположенный на Мавлюкеевском озере. В этом году ледовое покрытие составило 10 000 квадратных метров, что сделало его одним из самых больших природных катков в России.

Как сообщает пресс-служба вуза, открытию сезона предшествовали большие подготовительные работы. После того, как толщина льда достигнет 30 сантиметров (для массового выхода людей она должна быть не менее 25 см), на озеро выпускают тяжелую технику для расчистки льда. После этого поверхность заливают из пожарных стволов. Дожидаются застывания, еще раз расчищают от снега и с помощью специальной техники производят полировку льда.

Ежегодно устанавливаются горка, ёлка и иллюминация. С организацией освещения университету помогает ООО «Горсети». Пять лет назад компания подарила университету 30 мощных прожекторов, а завод ТЭМЗ – столько же осветительных опор. Ежегодно «Горсети» обеспечивают воздушную прокладку 250 м кабеля для подключения прожекторов, что позволяет посетителям кататься и в тёмное время суток.

По словам заместителя директора студенческого жилого корпуса ТГУ «Парус» Александра Шутеева, к началу сезона катания оборудована тёплая раздевалка, где можно переобуться и согреться. В пункте проката томичей ждут 165 пар коньков. В дальнейшем их количество может быть увеличено. Стоимость проката, как и в прошлом году, составляет 110 рублей за один час (детские и взрослые коньки), со своими коньками вход бесплатный.

В будние дни университетский каток будет работать с 16.00 до 22.00, в выходные и праздники – с 12.00 до 23.00. В дни Новогодних каникул прокат начнёт работу с 3 января. Вопросы по работе катка можно задать по тел. 78-56-05.

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