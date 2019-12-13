Томский художественный музей угостит посетителей бананами

13 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Завтра, 14 декабря, Томский областной художественный музей проведет акцию «Как тебе такое, Маурицио Кателлан?», посвященную инсталляции итальянского художника, сообщают организаторы.

Посетители смогут бесплатно получить бананы, сделав фотографию в музее и выложив её в социальные сети с обязательной отметкой аккаунта Томского областного художественного музея.

Итальянский художник Маурицио Кателлан удивил публику и представил на ярмарке Art Basel Miami Beach инсталляцию в виде обычного банана, приклеенного к стене скотчем. Работа художника попала в новостные заголовки, привлекла на ярмарку множество посетителей и создала волну похожих фото в соц. сетях. У банана появился даже собственный аккаунт в Инстаграм. Мнение посетителей: «Банан означает множество вещей — это символ глобальной торговли, двусмысленности, и классический инструмент юмора». Арт-объект под названием «Комедиант» был продан за 120 тысяч долларов. Всего в серии «Комедиант» три банана: первые два уже проданы, а с третьим выручка составит $360 тыс.

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