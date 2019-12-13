Томский художественный музей угостит посетителей бананами
Завтра, 14 декабря, Томский областной художественный музей проведет акцию «Как тебе такое, Маурицио Кателлан?», посвященную инсталляции итальянского художника, сообщают организаторы.
Посетители смогут бесплатно получить бананы, сделав фотографию в музее и выложив её в социальные сети с обязательной отметкой аккаунта Томского областного художественного музея.
Итальянский художник Маурицио Кателлан удивил публику и представил на ярмарке Art Basel Miami Beach инсталляцию в виде обычного банана, приклеенного к стене скотчем. Работа художника попала в новостные заголовки, привлекла на ярмарку множество посетителей и создала волну похожих фото в соц. сетях. У банана появился даже собственный аккаунт в Инстаграм. Мнение посетителей: «Банан означает множество вещей — это символ глобальной торговли, двусмысленности, и классический инструмент юмора». Арт-объект под названием «Комедиант» был продан за 120 тысяч долларов. Всего в серии «Комедиант» три банана: первые два уже проданы, а с третьим выручка составит $360 тыс.