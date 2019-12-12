Томская область выдала субсидию компании «РБ и К» на обновление парка автобусов для городских перевозок

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2019 // Фото: Владимир Дударев

Координационный совет по поддержке инвестиционной деятельности Томской области одобрил выдачу субсидии ООО «РБ и К» (Томск) на возмещение затрат при покупке автобусов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-служба областной администрации.

«Предприятие приобрело современные автобусы для пассажирских перевозок на территории Томска, Северска и Томского района и инвестирует средства в закупку российского оборудования, в том числе в рамках госпрограммы „Доступная среда“ для беспрепятственного доступа в автобусы инвалидов и других маломобильных групп населения», — говорится в сообщении.

Директор ООО Юрий Тришин сообщил агентству «Интерфакс-Сибирь», что субсидия в размере 15 млн рублей выдана на 4 года.

«Мы приобрели порядка ста автобусов на сумму 260 млн рублей, плюс проценты по лизингу. Это и обычные автобусы и низкопольные. Они выйдут на разные маршруты — у нас несколько компаний, осуществляющих перевозки», — сказал он.

Из данных аналитической системы «СПАРК-Интерфакс» следует, что ООО «РБ и К» зарегистрировано в Томске в 2012 году как рекламное агентство. Компания принадлежит Юрию Тришину, который также руководит ООО «888» (занимается пассажирскими перевозками) и владеет ООО «Городской паркинг» (пассажирские перевозки), ООО «Ружавто» (пассажирские перевозки), ООО «Проект» (вспомогательная деятельность, связанная с автомобильным транспортом), ООО «Рекламная группа «Фиеста» (рекламное агентство). Ряд этих компаний в июле заключили договоры лизинга на приобретение автобусов ПАЗ. «Ружавто» в середине 2019 года заключил с администрацией Томска контракты на перевозки по ряду городских автобусных маршрутов.

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