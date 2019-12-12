Лес на 400 млн рублей незаконно вырубили в Томской области и вывезли из России, возбуждено уголовное дело

Томский Обзор / Фото: 12 декабря 2019 // Фото: Pixabay.com

Следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте обвинили местных жителей и иностранноого гражданину в контрабанде стратегически важных ресурсов. Подовом для возбуждения уголовного дела стали материалы Сибирской оперативной таможни и УФСБ России по Томской области, сообщается на сайте следственного комитета РФ.

По данным следствия, в 2018-2019 годах жители Томской области и гражданин Республики Узбекистан создали организованную группу, которая занималась незаконной рубкой, заготовкой, переработкой перемещением через границу лесоматериалов.

Так, в 2018 году в поселке Белый Яр обвиняемые рубили деревья под видом санитарных рубок. Один из фигурантов предварительно выбрал известные ему участки лесных насаждений, договорился с главным лесничим Верхнекетского лесничества Дружненского участкового лесничества в Томской области об их совместном выезде в Орловское Урочище Верхнекетского лесничества для определения границ рубки и дальнейшего ее проведения сплошным методом под видом санитарной.

С мая по ноябрь 2018 года главный лесничий Верхнекетского лесничества Дружненского участкового лесничества, используя свое должностное положение, организовал составление пяти фиктивных актов лесопатологических обследований лесных насаждений. На их основании обвиняемые и организовали рубку с последующим вывозом леса. При этом в таможенных декларациях на товар недостоверных сведений о сделках с древесиной, производителе лесоматериалов и их стоимости через подконтрольные им коммерческие организации.

Данные действия соучастников группы повлекли за собой причинение ущерба лесному фонду Российской Федерации на сумму более 400 млн рублей.

В декабре 2019 года в рамках оперативно-разыскных мероприятий, проводимых сотрудниками УФСБ России по Томской области, управления МВД России по Томской области, Сибирской оперативной таможни, Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России, преступная деятельность фигурантов была пресечена.

В ходе следствия 5 активных участников организованной группы были задержаны. По ходатайству следователя в отношении 3 обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным - в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств происшествия. Расследование уголовного дела продолжается.

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