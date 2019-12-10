Пожилая женщина, переходившая дорогу на «красный», попала под колеса машины в Томске

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 11 декабря, в Томске под колеса ВАЗ-2106 попала 85-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 9.45 на ул.Алтайская, 36. По предварительным данным, женщина переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП с травмами она доставлена в медицинское учреждение.

Очевидцев происшествия просят обратиться адресу: г. Томск, ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

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