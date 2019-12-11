Жителя Томской области осудили за поджог кота бывшей сожительницы

Томский Обзор / Фото: 11 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Верхнекетский районный суд Томской области признал виновным 30-летнего жителя поселка Белый Яр в проникновении в чужую квартиру и покушение на жестокое обращение с животными, сообщается на сайте облпрокуратуры.

В июне 2019 года подсудимый находясь в состоянии алкогольного опьянения, проник в квартиру бывшей сожительницы, взял кота потерпевшей и вышел с ним во двор дома, где облил питомца горючим веществом. Он передал кота второму подсудимому – своему приятелю, с которым договорился об убийстве животного.

«Приятель поджег кота зажигалкой, однако кот сумел вырваться и убежал, потушив загоревшуюся шерсть о сырую траву. Впоследствии специалист обнаружил у животного несколько кровоточащих и затянувшихся ран на различных частях тела, а также установил факт опаления шерстяного покрова на две трети»- сообщается на сайте прокураторы Томской области.

Оба подсудимых полностью признали свою вину в содеянном. По ходатайству потерпевшей уголовное преследование одного из них, орудовавшего зажигалкой, было прекращено в связи с примирением с потерпевшей. Второго мужчину, ранее судимого за имущественное преступление, суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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