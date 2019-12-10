В Ленинском районе выдали 26 предписаний за некачественную уборку снега во дворах
Администрация Ленинского района Томска выдала 26 предписаний управляющим компаниям за некачественную уборку снега во дворах. От отвечающих за это организаций потребовали очистить придомовую территорию от снега и вывезти на полигон скопившиеся во дворах снежные массы.
Как сообщает пресс-служба мэрии, за понедельник, 9 декабря, 20 предписаний на уборку дворовой территории от снега сотрудники администрации Ленинского района выдали управляющим компаниям «Сибирь» - 1шт., «ЖЭК Жилищник» - 8 шт., «УК «Каштачная» -7 шт, «Компания Жилсервис Каштак» - 4 шт.
10 декабря жилищным организациям было выдано еще 6 предписаний. По результатам проверки был согласован график уборки дворовой территории с управляющей компанией в микрорайоне «Радужный» и проведена уборка дворовой территории по адресам: пр. Мира, д.72а, пер. Урожайный, д.30.
Также снегоуборочная техника очищала дворовые территории «УК Ремстройбыт» и «Компания Жилсервис Каштак»: по адресам пер. Карповский, 3, пер. Красный, 4,5,7, ул.Карла Маркса, 40,42/1,77, ул. Карла Ильмера, 8,10,12,15,17,19,23.
По предписаниям администрации, проведен вывоз 35 тонн снега с придомовой территории ул. Говорова, 48 («УК Каштачная») и 20 тонн снега с придомовой территории по пер.Тихий, 28 (ТСЖ «Алмаз»).