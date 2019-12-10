В Ленинском районе выдали 26 предписаний за некачественную уборку снега во дворах

10 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Администрация Ленинского района Томска выдала 26 предписаний управляющим компаниям за некачественную уборку снега во дворах. От отвечающих за это организаций потребовали очистить придомовую территорию от снега и вывезти на полигон скопившиеся во дворах снежные массы.

Как сообщает пресс-служба мэрии, за понедельник, 9 декабря, 20 предписаний на уборку дворовой территории от снега сотрудники администрации Ленинского района выдали управляющим компаниям «Сибирь» - 1шт., «ЖЭК Жилищник» - 8 шт., «УК «Каштачная» -7 шт, «Компания Жилсервис Каштак» - 4 шт.

10 декабря жилищным организациям было выдано еще 6 предписаний. По результатам проверки был согласован график уборки дворовой территории с управляющей компанией в микрорайоне «Радужный» и проведена уборка дворовой территории по адресам: пр. Мира, д.72а, пер. Урожайный, д.30.

Также снегоуборочная техника очищала дворовые территории «УК Ремстройбыт» и «Компания Жилсервис Каштак»: по адресам пер. Карповский, 3, пер. Красный, 4,5,7, ул.Карла Маркса, 40,42/1,77, ул. Карла Ильмера, 8,10,12,15,17,19,23.

По предписаниям администрации, проведен вывоз 35 тонн снега с придомовой территории ул. Говорова, 48 («УК Каштачная») и 20 тонн снега с придомовой территории по пер.Тихий, 28 (ТСЖ «Алмаз»).

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