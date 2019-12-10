Асиновские медики 50+ повышают квалификацию без отрыва от работы

Томский Обзор / Фото: 10 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

В рамках федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта «Демография» сотрудники Асиновской районной больницы завершили обучение по программе «Медицинская этика и деонтология в современной организационной среде».

В течение двух недель в формате дистанционного обучения без отрыва от работы они освоили новые методы работы с пациентами в экстренных случаях и повседневной жизни.

Как сообщила начальник областного департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных, только в Асиновском районе до конца года переобучение пройдут почти 60 специалистов в возрасте 50+.

«Всего в рамках национального проекта «Демография» в 2019 году освоят новые компетенции и повысят квалификации более 600 предпенсионеров, почти 90 из них — по медицинскому направлению», — уточнила Светлана Грузных.

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