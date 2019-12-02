В «Точке кипения – Томск» прошла GameDev-сессия «Как создать компанию с миллиардным оборотом в игровой индустрии»

2 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В субботу, 30 ноября, в пространстве коллективной работы «Точка кипения — Томск» прошла GameDev-сессия «Как создать компанию с миллиардным оборотом в игровой индустрии». Спикером сессии выступил Роман Малахов, директор по процессам компании Panzerdog — разработчика мобильных игр.

Роман рассказал про собственный путь из основателя перспективного томского стартапа до совладельца компании с годовым оборотом в миллиард рублей, про рынок мобильных игр, жизненный цикл гейм-продукта и игроков, и обсудили особенности маркетинга мобильных игр. Участники также презентовали свои GameDev-проекты.

Компания Panzerdog привлекла инвестиции от Mail.ru Games Ventures (MRGV) — инвестиционного подразделения Mail.ru Group в 2017 году, и разработала мобильный шутер Tacticool, который с января 2019 года установили 10 млн. игроков, принеся компании более 12 млн долларов. Игра Tacticool вошла в шорт-лист премии «Лучшая игра 2019 года» в Google Play Market.

«7 лет назад в Томске прошел первый Russian Startup Tour (Сколково). В Томске мы занимались разработкой корпоративного софта и с играми никак не были связны. В команде не было художников, а были только программисты. Встретили иностранного инвестора, который пригласил съездить в Калининград посмотреть его первую компанию, в которую он инвестировал. Мне было понятно, как оформлять сделку с иностранным инвесторам, и нам предложили объединиться командами. На деньги, который получил объединенный стартап, нам удалось выпустить игру Tacticool» — рассказывает Малахов.

Panzerdog российско-финская компания, имеет два офиса в Хельсинки и в Калининграде, в последнем находится офис разработки.

«Когда мы показали проект в MRGV они инвестировали порядка миллиона долларов. Когда растет команда с дорогими специалистами, то такие деньги кажутся не такими уже и большими. Бывает так, что один специалист решает за несколько месяцев ту задачу, которую несколько лет до этого пытались сделать 10 человек» — отмечает Роман.

С запуска игры Tacticool, с января 2019 года, уже 10 миллионов установок. Прогнозируется, что за 12 месяцев игра заработает миллиард рублей.

Игровая экономика построена на том, что игра дается бесплатно, а в игре есть встроенные покупки. Такая экономика позволяет взять с потребителя столько денег, сколько он может заплатить. Есть игроки, которые потратили 20 тысяч долларов. В Азии некоторые люди тратят внутри медийных продуктов сотни тысяч долларов, но редко.

«Разовая сумма зависит от глубины экономики. Этим занимается гейм-дизайнер. Сейчас мы как раз работаем над глубиной. Наши игроки потратили бы с удовольствием еще больше, но пока не на что» — комментирует Роман.

Жизненный цикл гейм-продукта и игроков хорошо иллюстрируется на примере с кино. Пришел человек в кино, посмотрел его, и, возможно, его взаимодействие на этом закончилось. В случае с игрой человек может играть в нее 2-3 года в зависимости от того, сколько игра готова прожить и удержать игрока.

Важные показатели: LTV (Lifetime Value) — сумма денег, которые игрок потратил за всю свою жизнь, CPI (Cost Per Install) — сколько стоит привлечение игрока.

«Часто слышу, что вот мы сделали игру, выложили в AppStore. Через неделю увидим. Нужно выводить, рекламировать игру. Реклама в каждой стране стоит разных денег. За каждого пользователя 200 долларов в Японии, США — 5 долларов, в РФ меньше доллара» — отмечает Роман.

Каналы привлечения пользователей: реклама в Instagram, Facebook, Google ads, unity ads и т.п. На вопрос участников: «Можно ли жить с „органикой“ (пользователи, которые пришли сами по себе, без рекламы)?». Роман отвечает: «Зависит от того, какие у вас расходы. Если вы один — возможно. „Фичеринг“ — когда магазин приложений выставляет ваш продукт на „витрину“, большое количество органического трафика. Механизм простой — Google Play, AppStore получают 30% от всех продаж в приложении c „витрины“. Когда праздники и события, например Google делает подборку про хоккей во время чемпионата, но все равно схема коммерческая».

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