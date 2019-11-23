В «Точке кипения – Томск» состоялся семинар по разработке полигона для тестирования технологий в рамках проекта «Палеозой»

23 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

С 19 по 21 ноября в пространстве коллективной работы «Точке кипения — Томск» прошел рабочий семинар по теме «Нефтегазовый инжиниринг: проектирование полигона для тестирования технологий и развития инжиниринговой деятельности».

В семинаре приняли участие недропользователи, инжиниринговые компании и университеты.

«В ходе семинара участники достигли консенсуса по ряду ключевых позиций. Проект „Палеозой“ является ключевой инициативой в рамках развития новой специализации экономики региона — „Нефтегазовый инжиниринг“. Предложено развивать проект „Палеозой“, как платформу технологий, обеспечивающая взаимодействие недропользователей с носителями технологий, инвесторами и органами власти» — комментирует Ольга Линник, эксперт Центра подготовки руководителей цифровой трансформации.

Полигоны для тестирования технологий в рамках проекта «Палеозой» будут включены в информационную среду технологической платформы и работать на принципах открытости для всех недропользователей, ориентации на достижение бизнес-результата, создание механизмов тестирования, доработки и трансфера технологий.

Для реализации проекта будет создана рабочая группа и проработана «дорожная карта» с учетом проработки рисков реализации проекта, ключевых задач, видения технологической карты проекта, предложений по оценке финансовых затрат и иных ресурсов, необходимых для полноценной реализации «дорожной карты».

Проект «Палеозой» ориентирован на задачу трансформации экономики региона и экспортного портфеля, а также активизацию сотрудничества с новыми секторами, включая IT, микроэлектронику, связь и машиностроение.

Для реализации проекта «Палеозой» необходимо строительство кооперации в национальном масштабе, привлечение партнеров из других регионов под работу вызовами индустрии.

Одни из результатов проекта «Палеозой» станет новая продуктовая платформа. Она будет создана не только в интересах нефтегазового комплекса, но и смежных, а также новы рынков.

Проект «Палеозой» востребует новые форматы сотрудничества, которые вводятся на федеральном уровне, а также отработаны в ведущих инновационных регионах мира: регуляторные песочницы, R&D-центры, полигоны для тестирования технологий, лаборатории, консорциумы. Такие форматы будут создаваться с участием малого технологического бизнеса, крупных компаний и университетов. Одна из основных задач проекта — заработать не только на конечных продуктах, но и на технологиях, на базе которых они создаются.

Главная задача проекта «Палеозой» заключается в создании эффективной технологии поиска самих залежей, так как основная сложность палеозоя — обнаружение нефтеносных горизонтов в недрах земли. Тиражирование современных технологий поиска и разработки трудной нефти доюрского комплекса позволит уже через 10-15 лет получать до 28 миллионов тонн палеозойской нефти в год по Западной Сибири. Сейчас эта цифра составляет порядка 3,3 млн тонн нефти в год. В целом запасы палеозойской нефти на территории Западной Сибири эксперты оценивают в более 25 млрд тонн.

«Точка кипения — Томск» — пространство коллективной работы Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) для реализации Национальной технологической инициативы и развития экономики будущего. Это место, где встречаются и развиваются лидеры проектов в сферах будущего: инноваций, бизнеса, социального предпринимательства и промышленности, а также искусства. Посмотреть календарь мероприятий в «Точке» можно на сайте leader-id.ru.

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