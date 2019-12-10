Томские филологи нашли около 200 новых диалектных слов

Филологи обработали экспедиционные материалы, записанные в 2008–2018 годах, и обнаружили диалектные слова, которые ранее не были зафиксированы в томских словарях, сообщает пресс-служба Томского госуниверситета.

Томский диалектный корпус — проект лаборатории общей и сибирской лексикографии ТГУ. Он является самым большим в России цифровым архивом диалектной речи, в сборе материалов для него принимали участие несколько поколений томских филологов. Корпус наглядно демонстрирует, каким видит мир житель села, с его помощью можно выявить этические нормы и ценности, существующие в крестьянской общине, реконструировать традиционный уклад жизни.

«Томские говоры фиксировались и изучались более 70 лет, на основе этой работы издан ряд научных трудов, составлены новые типы аспектных словарей. Однако при работе с Томским диалектным корпусом обнаружилось, что некоторые областные слова, представленные в корпусе, по разным причинам не попали в составленные словари. Полнота любого словаря относительна, а богатство народных говоров неисчерпаемо, — рассказала старший научный сотрудник лаборатории Светлана Земичева. — Так, глагол скондаши’ть — „сделать быстро, наспех“ — есть в корпусе, но его не удалось обнаружить ни в одном из опубликованных словарей».

Примеры ранее не зафиксированных в томских словарях единиц: би’ть-бежа’ть — детская подвижная игра, трёхстенник — дом на два хозяина, с общей стеной посередине, кри’кса — детская болезнь, сопровождающаяся раздражительностью и плаксивостью, горо’х — перен. о множестве маленьких детей.

В 2018 году с использованием Томского диалектного корпуса были составлены «Словарь детства: говоры Среднего Приобья» и «Словарь сибирского свадебного обряда. Часть 1». Именно при работе над ними томские филологи выявили «новые», не зафиксированные ранее в словарях слова.

«В работе над „Словарём детства“ корпус использовался очень активно и разными способами. Мы искали, скажем, названия игр и находили диалектные лексемы, не попавшие в опубликованные томские словари. Так, при поиске словосочетания в бабки обнаружились названия пиня’вка и ключе’шка, обозначающие соответственно большую и маленькую кости, используемые в игре. При поиске по слову играть были найдены не зафиксированные ранее словарями диалектные названия игр, распространённых на территории Томской области — клёк, куличо’к, кульда', шаро’вки, золотые воро’тца. С помощью корпуса были пополнены списки слов и для других разделов словаря — болезни, воспитание детей, возрастные номинации, семейная иерархия», — пояснила Светлана Земичева.

В этом году филологи пополнили Томский диалектный корпус новыми экспедиционными материалами, записанными в 2008–2018 гг. Во время бесед информанты рассказывали о деревенском быте, своем детстве, промыслах (шишкобой, рыбалка, рукоделие, пчеловодство), работе в поле, истории семьи, войне, праздниках. Во время анализа этих таких диалогов и оформления текстов в корпус учёные также выявили «новые» диалектные слова.

«Эти слова помогают прояснить значение и грамматические особенности диалектных единиц, зафиксированных ранее, дают сведения о трансформации народной культуры, позволяют судить о степени распространённости и употребительности слова на определённой территории», — отметила Светлана Земичева.

Сейчас база данных Томского диалектного корпуса насчитывает более 1,5 миллионов словоупотреблений. Также он включает электронные тексты, для которых указаны год, место записи, социолингвистические данные (пол, возраст, уровень образования говорящего). Центральное положение занимает тематическая разметка: каждому текстовому фрагменту приписывается тематический тег, что позволяет эффективно искать материалы, относящиеся к тому или иному фрагменту диалектной культуры: быту, обрядам, промыслам, истории.

Тэги/темы: