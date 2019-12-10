Группа наркодилеров пойдет под суд за сбыт синтетических наркотиков в Томске

10 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Алена Кардаш

Прокуратура Томской области направила в Октябрьский районный суд Томска уголовное дело в отношении девяти местных жителей, которые в течение двух лет в составе организованной группы продавали синтетические наркотики в областном центре, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Участники преступной группы были родственниками и друзьями. Сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность ОПГ в январе 2019 года, тогда по месту жительства обвиняемых они обнаружили и изъяли приготовленные для продажи синтетические наркотики, пустые полимерные пакетики, весы для фасовки, средства связи для ведения переписки между участниками группы и с покупателями веществ.

Действия обвиняемых в зависимости от роли и степени их участия в преступлениях квалифицированы по п."а" ч.4 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в значительном размере) и п."а" ч.3 ст.228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств группой лиц по предварительному сговору).

Один из девяти обвиняемых находится под подпиской о невыезде, остальные заключены под стражу. Только трое участников преступной группы полностью признали свою вину, трое - частично, еще трое - не признали.

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