В Томск прибыли пять трамваев из Москвы

Накануне, 9 декабря, в Томск доставили пять трамваев, ранее принадлежащих «Мосгортранс», модели 71-619А Усть-Катавского вагонного завода.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, эти трамваи были выпущены в 2007-2008 г.г. и находятся в хорошем техническом состоянии. Завод-изготовитель гарантирует срок службы каждого вагона 16-18 лет.

Сотрудники муниципального «Трамвайно-троллейбусного» управления выполнят все необходимые работы по приемке трамваев в свое ведение, а также проведут тщательный технический осмотр и подготовят подвижной состав к выходу на линию – оборудуют ГЛОНАСС и POS-терминал самообслуживания по приему безналичной оплаты проезда.

Всего же Томском забронированы 10 трамваев из Москвы 2007-2009 годов выпуска, прибытие второй партии в Томск запланировано на 25 декабря.

Ранее, в 2016 году в Томск из Москвы впервые были безвозмездно переданы пять трамвайных вагонов. После прохождения диагностики, косметического и профилактического ремонта они вышли на линию и бесперебойно работают на городских маршрутах.

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