В Томске задержали пьяного водителя на неисправной маршрутке

Томский Обзор / Фото: 9 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 9 декабря, томские полицейские задержали водителя маршрутного автобуса, который перевозил пассажиров, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Нарушителя задержали на ул.Елизаровых, 86. Он следовал по одному из городских маршрутов. Инспекторы установили, что транспортное средство эксплуатируется с неисправным рулевым управлением, а у водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Экспертиза показал, что 39-летний водитель находился в состоянии опьянения.

На нарушителя составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» и статья 12.5. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Неисправный автобус эвакуирован на специализированную стоянку.

Тэги/темы: