В Томске задержали пьяного водителя на неисправной маршрутке
Сегодня, 9 декабря, томские полицейские задержали водителя маршрутного автобуса, который перевозил пассажиров, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Нарушителя задержали на ул.Елизаровых, 86. Он следовал по одному из городских маршрутов. Инспекторы установили, что транспортное средство эксплуатируется с неисправным рулевым управлением, а у водителя имеются признаки алкогольного опьянения. Экспертиза показал, что 39-летний водитель находился в состоянии опьянения.
На нарушителя составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8. Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения» и статья 12.5. Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Неисправный автобус эвакуирован на специализированную стоянку.