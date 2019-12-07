Мужчина погиб при пожаре в деревянном доме в Томской области

7 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера, 6 декабря, в селе Ермиловка Чаинского района загорелся двухквартирный брусовой жилой дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании поступило в 20.44. В результате пожара в одной из квартир обгорели стены внутри и снаружи, сгорели веранда и крыша. Вторая квартира не пострадала. Возгорание удалось ликвидировать в 21.36, его площадь составила 45 кв.метров.

В доме пожарные обнаружили тело 41-летнего хозяина квартиры.

Причина пожара устанавливается.

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