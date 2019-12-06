Томские аграрии должны взаимодействовать с наукой в селекции и искусственном интеллекте - губернатор

6 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назвал одной из важнейших задач активную интеграцию АПК с научно-образовательным комплексом, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Прежде всего, нам необходимо культивировать новые высокопроизводительные сорта растений, — подчеркнул на пленарном заседании V Агрономического форума Томской области. — В уходящем году наш Сибирский НИИ сельского хозяйства и торфа выпустил два новых сорта ярового овса и льна-долгунца, получил два патента на изобретения в области растениеводства, произвёл почти тысячу тонн оригинальных и элитных семян».

В качестве примера продуктивного взаимодействия науки и бизнеса глава региона привел опыт предпринимателя Кирилла Орлова и его технологию выращивания клубники без солнечного света. Эта технология не имеет аналогов и позволяет собирать более полутора тонн спелых ягод с 60 квадратных метров в год. Томские ученые также подключились к проектам по выращиванию клубники. Как отметил губернатор, запрос посадочного материала от фермерских хозяйств уже составляет 15 тысяч растений.

«Я уверен, мы должны выращивать и садовую землянику, причем в промышленных масштабах. Нам нужно выходить на уровень селекционного центра российского масштаба по жимолости. И активно использовать в этой работе Бакчарский опорный пункт северного садоводства, который теперь в нашей, областной собственности. Институт сельского хозяйства и торфа совместно с Минсельхозом и Минобрнауки России создал селекционно-семеноводческий центр по картофелю. Селекционно-семеноводческие центры нужно создавать по льну и жимолости. Семеноводческий центр нужен по зерновым культурам», — сказал томский губернатор.

Говоря о внедрении в сельскохозяйственное производство инноваций, губернатор напомнил о сотрудничестве региона с компанией Cognitive Technologies. Специалисты этой ведущей компании в сфере искусственного интеллекта разработали уникальную технологию 4D-радара, который на значительном расстоянии распознает препятствие, его габариты, скорость движения и принимает самостоятельное решение, как избежать столкновения. В прошлую уборочную кампанию комбайн был успешно протестирован при уборке пшеницы в окрестностях деревни Карбышево Томского района.

«Во время поездок по сельским районам жители спрашивают меня, что будет с их рабочими местами, когда внедрение беспилотных технологий станет обыденным делом. Отвечаю еще раз: человека не заменит даже самая умная машина. Мы внедряем искусственный интеллект, чтобы техника помогала людям, облегчала их труд, который все еще остается тяжелым», — отметил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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