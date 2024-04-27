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Томские роддома №1 и им. Семашко объединят

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До середины июня в родильный дом №1 Томска и роддом им. Н. А. Семашко станут единым учреждением.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, основной целью слияния является «обеспечение рационального и эффективного использования ресурсов административного персонала, зданий и оборудования». Предполагается, что пациентов и персонал обоих учреждений изменения структуры не затронет.

— Всем прикрепленным к женским консультациям пациенткам медпомощь будет оказываться на тех же участках, прежними специалистами по прежним адресам. На освободившихся площадях одного из зданий в дальнейшем планируем развернуть дополнительную стоматологическую помощь детскому населению, — отметил начальник департамента здравоохранения Томской области Роберт Фидаров.

в пресс-службе отмечают, что на сегодняшний день доля принятых родов в родильном доме им. Семашко составляет 20% от общего количества родов, в родильном доме №1 — 15%.

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