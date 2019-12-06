Институт искусств и культуры ТГУ приглашает томичей на выставки, ярмарки и лекции

6 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Институт искусств и культуры Томского университета составил для томичей ряд интересных и культурных декабрьских событий.

По данным организаторов Новогодние мероприятия стартуют с 14 декабря в салоне «Подвал», где пройдет вечер песен. В вечере прозвучат авторские песни. Участники смогут попеть вместе с ними известные песни и познакомиться с новыми людьми.

Так, 18 декабря в 18:15 в галерее в «Главном» состоится выставка «Фантастические твари темных веков». Посетители увидят фантастических тварей — от привычных образов фей до причудливых киллмусов. Экспозиция включает более 20 скульптур, а также картины и фотографии. В создании выставки приняли участие студенты Института искусств и культуры Томского Университета.

Также 18 декабря в 14:00 в главном корпусе ТГУ томичей приглашают на открытую лекцию куратора и критика Антонио Джеуза «Современное искусство на каждый день». Антонио Джеуза — независимый куратор и критик, доктор философии. В рамках лекции Антонио расскажет про основные направления современного искусства и познакомит с самыми яркими представителями.

Еще одно интересное событие ждет томичей 26 декабря в 14:00. В галерее в «Главном» пройдет «Новогодняя ярмарка» — площадка, на которой студенты Института искусств и культуры представят тематические сувениры, сделанные своими руками. Гостей ярмарки ожидают 5 увлекательных площадок: фуд-корт, уютное пространство для просмотра новогодних фильмов, развлекательная программа, площадка с интерактивами и огромное количество сувениров.

Помимо, того в рамках декабрьских событий пройдут познавательно-интеллектуальные игры, просмотр разнообразных фильмов, юбилейные концерты посвященные к 60-летию хорового капеллы ТГУ.

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