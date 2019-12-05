Один погиб, двое пострадали в ДТП на трассе Томск-Каргала-Колпашево
6 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Накануне вечером, 6 декабря, на трассе Томск-Каргала-Колпашево Mazda столкнулась с деревом, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 18.30 на 240 километре автодороги. По предварительным данным, иномарка съехала с дороги, после чего столкнулась с деревом. В момент ДТП в автомобиле находились 3 человека. Водитель скончался на месте, 2 пассажира доставлены в медучреждение.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
Фото: 70.мвд.рф
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