Водитель «Оды» пострадал при столкновении с иномаркой на трассе Томск-Аэропорт

Томский Обзор / Фото: 5 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня утром, 5 декабря, на трассе Томск-Аэропорт столкнулись Volkswagen Polo и ИЖ «Ода», сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 6.30 на 16 километре трассы. По предварительным данным, водитель иномарки, двигавшийся в сторону аэропорта, не справился с управлением и допустил столкновение со встречным отечественным автомобилем.

В результате ДТП водитель «Оды» доставлен в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Очевидцы и свидетели происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру: 8(3822) 664-422.

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