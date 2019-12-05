В Томске заработал каток на Белом озере

В минувшее воскресенье, 1 декабря, в Томске на территории парка «Белое озеро» заработал ледовый каток.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в помещении проката установлены полки для хранения коньков с подогревом. Также начинающие фигуристы могут взять помощников-ассистентов или поддерживающие стойки для катания на коньках.

Часы работы катка: в будни: с 12.00 до 21.00, в выходные дни: с 12.00 до 23.00. Стоимость проката коньков для взрослых: 150 руб/час, для детей -100 руб/час., томичи со своими коньками могут кататься бесплатно и без ограничений по времени.

С 15 декабря можно будет сфотографироваться рядом со светодиодными лебедями, которых установят в центре озера. На территории парка «Белое озеро» для посетителей работают торговые точки «Сибирские блины», киоск мороженого «Эскимос». Катающиеся также могут приобрести горячий чай и кофе, которые готовит предприниматель, обслуживающий ледовый каток.

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