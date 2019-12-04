Следователи проверят информацию о заражении норовирусной инфекцией в томском детском саду

4 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: УФССП по Томской области

Следователи проводят проверку по факту размещения в СМИ информации о заражении детей норовирусной инфекцией МБДОУ №65 города Томска.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР со ссылкой на СМИ, с 27 по 28 ноября в детском саду был зарегистрирован очаг групповой заболеваемости детей в возрасте от 6 лет. Все 24 ребенка находятся на амбулаторном лечении с диагнозом «норовирусная инфекция». Деятельность образовательного учреждения временно приостановлена.

Следователи приступили к проведению проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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