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Следователи проверят информацию о заражении норовирусной инфекцией в томском детском саду

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Следователи проводят проверку по факту размещения в СМИ информации о заражении детей норовирусной инфекцией МБДОУ №65 города Томска.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР со ссылкой на СМИ, с 27 по 28 ноября в детском саду был зарегистрирован очаг групповой заболеваемости детей в возрасте от 6 лет. Все 24 ребенка находятся на амбулаторном лечении с диагнозом «норовирусная инфекция». Деятельность образовательного учреждения временно приостановлена.

Следователи приступили к проведению проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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