На всех лыжных базах Томска продлено время работы освещения

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

На лыжных трассах Томска в зимний период освещение будет работать ежедневно с 7.00 до 9.30 утром и с 16.30 до 22.00 вечером, сообщает пресс-служба мэрии города.

В Томске оборудованы 4 освещенные лыжные базы — «Метелица» (ул. Королева, 13), на стадионе «Политехник» (ул. 19 Гв.Дивизии, 20), в спорткомплексе «Кедр» (ул. Высоцкого, 7) и Сосновом бору (ул. Кутузова, 1), которые регулярно посещают более 5 тысяч горожан.

Летом спортивные объекты работают как «Тропы здоровья», где томичи занимаются бегом, скандинавской ходьбой, катаются на велосипедах, роликах и лыжероллерах.

Кроме того, для занятий физической культурой на свежем воздухе в 43 школы города были закуплены новые комплекты лыж, ботинок, креплений и палок. На обновление лыжного инвентаря было выделено 3 млн руб.

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