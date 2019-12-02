Автомобиль без водителя столкнулся с двумя иномарками и пешеходом в Томске

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 2 декабря, в Томске произошло ДТП у участием трех автомобилей и пешехода, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 18.50 у дома по ул.Суворова, 4. По предварительным данным, 34-летний водитель припарковал Nissan Primera у дома, не приняв необходимых мер для исключения самопроизвольного движения автомобиля. В итоге иномарка начала самопроизвольное движение и столкнулась с Toyota Fun Cargo и BMW-645CI, а также 51-летним пешеходом.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

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