Эко-форум «Поколение ZERO-WASTE» пройдет в Томске

3 декабря 2019 / Партнерский материал

В воскресенье, 8 декабря, в 17.00 в выставочном зале ГМВЦ РОСИЗО (пер. Нахановича, 3а) откроется экологический форум «Поколение ZERO-WASTE», сообщают организаторы.



В программе форума мастер-шоу художника Виталия Касаткина «Нефтяная палитра России», практическая лекция Оксаны Тугановой («Деревенское молочко») «Зачем частной компании собственные эко-проекты?» и выступление Максима Костенко, заведующего FashionLab Сибирского центра дизайна ТГУ на тему «Вторая жизнь одежды. Как старой футболке подарить новую жизнь».



В рамках форума пройдет показ и продажа новой модной коллекции Fashion Lab Сибирского центра дизайна, поспорить на тему экологии можно на дискуссионных кофе-брейках, помимо всего будет работать эко-фотозона с СИНТЕЗ-лампой, где каждый сможет запечатлеть себя в новом свете.



Партнеры форума: ГЦСИ РОСИЗО, компания «Деревенское молочко», Сибирский центр дизайна ТГУ, Томский Обзор, агентство новостей ТВ2, РИА Томск.



Вход на все мероприятия форума свободный.

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