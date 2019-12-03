Французские этнографы займутся исследованием культуры Сибири

3 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Этнографы Томского госуниверситета и Национального института восточных языков и культур (Париж, Франция) подписали договор о сотрудничестве, согласно которому ученые будут вести совместные работы по изучению культуры Сибири, ее народов и религии. Кроме того, с сентября 2020 года между вузами будут организованы академические обмены — студенты и преподаватели ТГУ смогут провести один или два семестра во Франции и наоборот.

Как сообщает пресс-служба томского вуза, национальный институт восточных языков и культур (INALCO) входит в Сообщество университетов и учреждений Сорбонна-Париж-Сите и является одним из ведущих вузов в области исследования и изучения восточных языков, а также цивилизаций Азии, Африки, Океании и Восточной Европы. Представители института приехали в Томск по приглашению директора НОЦ «Институт археологии, этнографии и физической антропологии» ТГУ Марии Чёрной. На встрече в ТГУ ученые обсудили развитие сотрудничества в области этнографии.

«Есть много разных возможностей обмена. Мы готовы обучать студентов с разных факультетов: историков, лингвистов, антропологов, если они находятся на уровне магистратуры и тема их научной работы соответствуют тому, что мы можем предложить, — рассказала доктор INALCO Мария Стахович. — У нас преподаётся 93 языка со всеми составляющими — лингвистическая, антропологическая, всё, что составляет культуру страны. Также у нас есть направление „Сибиреведение“, поэтому для нас особо важен обмен студентами и преподавателями».

С сентября 2020 года студенты ТГУ отправятся на учёбу в Париж на один или два семестра, а студенты из Франции приедут в Томск.

«Французский студент смотрит на Россию совершенно по-иному, если он не познакомился с Сибирью, — подчеркнула Мария Стахович. — Слишком часто в Западной Европе, в частности, во Франции, Россия сводится к ее европейской части. На самом деле Россию не понять, если не познакомиться с Сибирью».

Доктор INALCO Доминик Самсон отметил, что во Франции интересуются изучением культуры коренных народов Сибири, религиозными аспектами и произведениями сибирских авторов. Он рассказал, какой Сибирь видят французы и что образ этой территории сформировался в ходе этнографических экспедиций в районы проживания ненцев, хантов, манси. Для французского этнографа Сибирь стала олицетворением свободы и безграничности, он особенно выделил существование народной, а не государственной истории ее развития.

«В 90-е поднялась волна негатива по отношению к Сибири, были представления, что это край безграничного ужаса, что в Сибири всё всегда было плохо. Сейчас эта волна схлынула, и для нас важно расширить зону наших контактов, взаимодействия для изучения особенностей этой богатой, культурной территории», — подчеркнула Мария Чёрная.

Напомним, что исследования НОЦ «Институт археологии, этнографии и физической антропологии» поддержаны Научным фондом ТГУ им. Д.И. Менделеева.

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