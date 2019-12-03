Мужчина получил отравление продуктами горения при пожаре в томском селе
3 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян
Накануне утром, 2 декабря, в селе Дзержинское загорелся двухэтажный брусовой многоквартирный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о возгорании на ул.Фабричной поступило в 6.24, однако, его удалось ликвидировать до приезда пожарных. В результате в комнате на кровати обгорело одеяло и пол. Общая площадь пожара составила 1 кв.метр.
В результате пожара 57-летний мужчина получил острое ингаляционное отравление продуктами горения и был доставлен в больницу.
Причина возгорания устанавливается.
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