Мужчина получил отравление продуктами горения при пожаре в томском селе

3 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Накануне утром, 2 декабря, в селе Дзержинское загорелся двухэтажный брусовой многоквартирный дом, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании на ул.Фабричной поступило в 6.24, однако, его удалось ликвидировать до приезда пожарных. В результате в комнате на кровати обгорело одеяло и пол. Общая площадь пожара составила 1 кв.метр.

В результате пожара 57-летний мужчина получил острое ингаляционное отравление продуктами горения и был доставлен в больницу.

Причина возгорания устанавливается.

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