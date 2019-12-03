В лесах Томской области стартовали рейды для защиты хвойных деревьев от незаконных рубок

Томский Обзор / Фото: 3 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Накануне в лесничествах Томска ввели усиленное патрулирование лесов для предотвращения незаконных рубок темнохвойных насаждений, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В предновогодний период запланировано более 450 рейдов, в том числе в выходные дни, — сообщил замначальника департамента лесного хозяйства Артём Струков. — Инспекторы госконтроля вместе с лесничими и полицией будут круглосуточно патрулировать лесной фонд, а также проверять документы у граждан, перевозящих деревья на личном транспорте».

Заготовка елей и деревьев других хвойных пород для новогодних праздников допускается на лесных участках, подлежащих расчистке, где не требуется сохранение подроста и насаждений (на квартальных просеках, минерализованных полосах и противопожарных разрывах и др.).

Разрешительными документами на заготовку являются договор аренды лесных участков, лесная декларация или договор купли-продажи лесных насаждений.

У предпринимателей, закупающих ели для продажи, при транспортировке также должна быть товарно-транспортная накладная с печатью продавца (в ней обязательно указываются номер автомобиля и количество деревьев в кузове), а также квитанция об оплате, если перевозчик не является собственником.

За незаконную вырубку предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей для граждан и до 500 тыс. рублей для юридических лиц. Кроме того, браконьеру грозит конфискация продукции и орудия совершения правонарушения. За незаконную заготовку с ущербом более 5 тыс. рублей может быть назначена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок от 2 до 7 лет.

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