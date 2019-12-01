Асиновец украл незаконный обрез винтовки Мосина и продал его

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2019 // Фото: 70.мвд.рф

В Асине полицейские установили троих местных жителей, подозреваемых в незаконном обороте оружия, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

По предварительным данным, 25-летний местный житель украл обрез винтовки Мосина. Украденное оружие он продал 42-летнему местному жителю. Позже полицейские выяснили, что первоначальный владелец украденного оружия также хранил его незаконно.

По данному факту возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», а в отношении 25-летнего подозреваемого по ч.1 ст.226 УК РФ «Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств».

Ведется расследование.

Тэги/темы: