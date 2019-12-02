Роспотребнадзор закрыл томский детсад, где 24 ребенка подхватили норовирусную инфекцию

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2019 // Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Томской области выявило норовирусную инфекцию в детском саду N65 Томска, заболели 24 ребенка в возрасте до шести лет, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора.

После проверки деятельности дошкольного учреждения Роспотребнадзор передал материалы в суд, который, в свою очередь, решил приостановить деятельность детского сада.

«Деятельность приостановлена из-за многочисленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства, которые и стали причиной групповой заболеваемости норовирусной инфекции в дошкольном учреждении», — говорится в сообщении ведомства.

Состояние детей удовлетворительное, они находятся на амбулаторном лечении.

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