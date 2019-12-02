Томская область получит почти полмиллиарда рублей на расселение аварийного жилья в 2020-2021 годах

2 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Василина Фаткулина

Томской области одобрена заявка на предоставление финансирования на расселение аварийного жилья в 2020-2021 годах. На эти цели регион получит 477,7 млн рублей из Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Программа будет реализована в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», — сообщил заместитель губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — В порядке софинансирования в 2020-2021 годах регион выделит на эти цели около 15 миллионов рублей. Средства будут направлены на переселение 820 человек из 309 аварийных жилых помещений общей площадью 11,49 тысячи квадратных метров».

Евгений Паршуто уточнил, что на данном этапе программа затронет три муниципальных образования: Томск, а также Томский и Каргасокский районы. Речь идет о жилье, признанным аварийным до 1 января 2017 года.

Напомним, в 2008-2016 годах на исполнение программ по расселению «авариек» Томская область направила 5,4 млрд рублей. Тогда в новые квартиры переехали свыше 10,3 тыс. человек.

В 2019 году со стартом нацпроекта «Жилье и городская среда» регион получил из федерального бюджета 507,75 млн рублей на расселение граждан. Объем областного софинансирования составил 15,7 млн рублей.

В уходящем году программа уже полностью реализована в Асиновском районе, где новое жилье получили 10 семей. В Томске в 2019 году из аварийного жилья переедут 313 семей, программа находится в активной фазе реализации. В Чаинском районе также завершается работа по заключению соглашений с жителями.

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