Создание Большого университета в Томске не потребует объединения в одно юрлицо - губернатор

Томский Обзор / Фото: 2 декабря 2019 // Фото: tomsk.gov.ru

Создаваемый томскими вузами и научно-исследовательскими организациями Большой университет предполагает сотрудничество, а не юридическое объединение, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на губернатора Томской области Сергея Жвачкина.

«Речь не идет об объединении юридических лиц с единым ректором и студенческим билетом: речь идет о синергии, интеграции друг в друга, чтобы решать задачи, выдвигаемые временем. Роль томской науки должна быть заметна», — сказал губернатор в ходе стратегической сессии по обсуждению проекта.

По его словам, в регионе порядка 6 тыс. докторов и кандидатов наук, что само по себе подталкивает к объединению компетенций.

«Должна быть единая точка входа для третьей стороны (компаний — ИФ) в „золотом треугольнике“ бизнес — наука/образование — власть», — добавил Жвачкин.

Ранее сообщалось, что в Томске предполагается создать Большой университет — единую площадку для объединения усилий всех заинтересованных вузов и НИИ в вопросе перевода знаний в технологии и продукты инноваций. Предполагается, что вузы объединят образовательные и научные инфраструктурные возможности, «чтобы все сотрудники имели доступ и к ядерному реактору, и к суперкомпьютеру», пояснял ранее ректор Томского госуниверситета Эдуард Галажинский.

При этом для создания Большого университета необходимо внести изменения в федеральное законодательство, это займет 1-2 года.

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