Женщина пострадала при пожаре в Томской области
1 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области
Накануне вечером, 30 ноября, в Асине загорелся многоквартирный дом по ул.Мичурина, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.
Сообщение о возгорании поступило в 20.02. Пожар произошел в кухне одной из квартир. К приезду пожарных из окна квартиры на 1 этаже шел дым. Пожар удалось ликвидировать к 20.15.
В результате пожара 35-летняя хозяйка квартира получила отравление продуктами горения. Ее доставили в районную больницу. Также при пожаре обгорели электрические тэны и деревянный пол.
Причина возгорания устанавливается.
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