Томичей приглашают на командную игру «Что? Где? Когда?»

В субботу, 30 ноября, в «Точке кипения ТУСУР» (ул. Красноармейская, 147) состоится игра «Что? Где? Когда? Без границ», сообщают организаторы в группе мероприятия ВКонтакте.

В игре участвуют команды не более чем из шести человек. Их цель – отвечать на вопросы, которые зачитывает ведущий. Время на ответ – 1 минута, после чего команды сдают ответы на бланках ведущему. Побеждает команда, которая ответит на большее количество вопросов. Вопросы составлены таким образом, что для ответа не требуется точное знание – только общая эрудиция, а в самом тексте имеются подсказки для выбора решения из имеющихся вариантов. Темы вопросов «Что? Где? Когда?» разные — от литературы до технологий, от кино до религии. Объединяет их культура стран и наций.

«Мы провели первую игру, посвящённую Франции, несколько лет назад — и это было просто для развлечения. Мы провели ещё несколько игр и стали замечать, как аудитория расширяет свой кругозор и как много ошибочных стереотипов существует о жителях каждой страны. Тогда мы поняли, что у этого проекта большой потенциал», — рассказала один из организаторов игры Евгения Нестеренко.

По ее словам, непринятие человека другой культуры чаще всего возникнет из-за недостатка информации и обилия ложных знаний — стереотипов.

«Мы сами не замечаем, как часто пользуемся шаблонам и ярлыками при оценке чужой культуры. Но получать эти знания самостоятельно мотивации нет — другое дело, если это все нужно изучить для победы в интеллектуальной игре. „ЧГК без границ“ — это лёгкий и увлекательный способ узнать много фактов и запомнить их», - отметила Евгения Нестеренко.

«ЧГК: без границ» проводится в рамках федерального гранта. Всего по стране пройдет 20 подобных игр.

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