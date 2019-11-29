Сибирский химкомбинат вложит 1 млрд руб. в электромонтаж на I очереди проекта «Прорыв» Росатома

Томский Обзор / Фото: 29 ноября 2019 // Фото: pixabay.com

АО «Сибирский химический комбинат» (СХК, входит в «ТВЭЛ») заключило договор с АО «Промэлектромонтаж-СТН» (Подольск, Московская область) на выполнение электромонтажных и пусконаладочных работ «вхолостую» на модуле фабрикации/рефабрикации топлива (МФР) в рамках проекта «Прорыв», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

Компания получила подряд по итогам закупки, проведенной в упрощенной форме для сокращения сроков поиска подрядчика: СХК направил запросы в ряд компаний, сравнил их предложения и выбрал «Промэлектромонтаж-СТН». Сумма контракта составляет 1,03 млрд рублей.

Подрядчику предстоит к сентябрю 2020 года смонтировать инженерные сети, а также сети электроснабжения и электроосвещения зданий, входящих в первую очередь проекта «Прорыв».

Как сообщалось, модуль фабрикации/рефабрикации построен, идет монтаж оборудования. Ввод объекта запланирован на 2020 год.

«Прорыв» — проект строительства опытного демонстрационного энергетического комплекса, стартовал в 2011 году. Его цель — создание ядерно-энергетического комплекса. Проект предполагает строительство на базе СХК трех очередей: модуля фабрикации/рефабрикации топлива, АЭС с реактором «БРЕСТ-300» и модуля переработки отработавшего ядерного топлива.

«Сибирский химический комбинат» расположен в городе Северске Томской области, объединяет 4 завода по обращению с ядерными материалами.

По данным аналитической система «СПАРК-Интерфакс», уставный капитал «Промэлектромонтажа-СТН» составляет 10 тыс. рублей, 0,1% уставного капитала владеет генеральный директор компании Владимир Дедловский. Крупнейшие подряды компании — на несколько миллиардов рублей — для ПАО «Компания Сухой», ПАО «Машиностроительный завод им. М.И.Калинина», АО «Государственный ракетный центр им. академика В.П.Макеева», АО «Центральное конструкторское бюро автоматики».

АО, зарегистрированное в 2004 году, выполняет полный комплекс проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объектах, включая атомные и теплоэлектростанции, промышленные предприятия, жилье и объекты социально-бытовой сферы, осуществляет функций генерального подрядчика, генпроектировщика, заказчика.

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