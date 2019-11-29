«Томскнефть» провела для студентов ТПУ День открытых дверей

29 ноября 2019 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

Накануне, 28 ноября, в Томском политехническом университете прошел День открытых дверей АО «Томскнефть» ВНК. Участники этой встречи познакомились с крупнейшей нефтегазодобывающей компанией региона и узнали, как стать частью ее большого коллектива.

Такие профориентационные встречи со студентами нефтяники проводят уже три десятка лет, и каждый раз они вызывают у политехников большой интерес. Вот и в этот раз в аудитории не было свободных мест.

Предприятие и вуз — пример долгосрочного успешного сотрудничества. Для «Томскнефти», в которой трудятся сотни выпускников политеха, университет был и остается одним из главных поставщиков отлично подготовленных профессиональных кадров. Как правило, половина молодых специалистов, ежегодно пополняющих ряды томских нефтяников, — выпускники именно этого вуза. В 2019 году их пришло на предприятие 15 человек.

В прошедшей встрече приняли участие заместитель генерального директора «Томскнефти» по персоналу и социальным вопросам Михаил Николаевич Антощук, заместитель генерального директора — главный геолог Сергей Витальевич Захаров, руководители ведущих управлений предприятия. Они представили студентам обзорную информацию о «Томскнефти», ее перспективах. Рассказали о преимуществах, социальных гарантиях, льготах, возможностях развития, проведения досуга, условиях жизни на промыслах и в городе Стрежевом. Студенты не только больше узнали об одной из крупнейших компаний области, но и задали интересующие вопросы и напрямую пообщались с будущими работодателями.

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