Томский губернатор предлагает запустить беспилотные автобусы к будущему студенческому кампусу

29 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Губернатор Томской области Губернатор Томской области Сергей Жвачкин намерен сделать вантовый мост к будущему студенческому кампусу на левом берегу реки Томь не только пешеходно-велосипедным, но и приспособленным для беспилотного пассажирского транспорта, передает агентство «Интерфакс-Сибирь».

«Вантовый мост (с правого берега Томи на левый — ИФ) отдадим под пешеходное, велосипедное движение и автобусы с техническим зрением — беспилотники. В разработке беспилотного транспорта вы уже принимаете активное участие, и я думаю, что к моменту строительства кампуса мы уже закончим (разработку беспилотных автобусов — прим.ред.)», — сказал Жвачкин на встрече со студентами на Форуме университетских городов в Томском госуниверситете (ТГУ) в четверг.

Он подчеркнул, что томские власти регулярно изучают опыт мировых студенческих кампусов, но будущий томский кампус не будет похож на них.

«Мы изучили кампусы Кембриджа, Стэмфорда, Оксфорда. Наша группа ездила в Швецию, поедем еще в Вену смотреть кампусы. Но не хочется, чтобы было, как где-то, а хочется что-то уникальное. Те кампусы строились давно, а наш — новый. Те кампусы регулярно надо перестраивать, а наша задача — создать кампус, который не надо будет переделывать 60-100 лет», — пояснил губернатор.

Он также сообщил, что готовит руководству страны предложение, чтобы все крупные российские высокотехнологичные компании открыли свои филиалы в Томске.

«Так почему бы этим компаниям не открыть свои лаборатории в кампусе? Это позволит иностранным и иногородним студентам реализовать себя у нас в регионе, хотя, конечно, мы не можем всех тут оставить», — отметил Жвачкин.

В свою очередь ректор ТГУ Эдуард Галажинский в ходе форума отметил, что кампус может сам служить полигоном для тестирования и создания новых технологий.

«Более того, здесь можно собирать большие данные и создавать на их основе новые продукты. Но перед нами стоит еще один непростой вопрос: этот прекрасный кампус необходимо органично вписать в сам Томск, чтобы он стал драйвером развития города. Когда мы строим новое, ни в коем случае нельзя забывать об историческом и культурном наследии, накопленном за несколько сотен лет», — подчеркнул Галажинский.

Томские и иностранные студенты, на встрече с губернатором предложили разместить в кампусе не только общежития, образовательные здания и фудкорты, но и организовать роботизацию помещений, беспилотный транспорт, полигоны для испытаний разработок, центры компьютерной симуляции и даже ядерный ректор для исследований и обеспечения кампуса энергией.

Как сообщалось, в начале июня на Петербургском международном экономическом форуме Жвачкин, глава Минобрнауки РФ Михаил Котюков и глава госкорпорации ВЭБ Игорь Шувалов подписали соглашение о строительстве в Томске студенческого кампуса на 20 тыс. мест в рамках нацпроекта «Образование». Наряду с общежитиями в кампусе предусмотрены спортивные объекты и общественные пространства.

Строительство кампуса, который разместится на левом берегу реки Томь и станет крупнейшим в России, потребует порядка 20 млрд рублей.

Тэги/темы: