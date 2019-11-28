Томичам покажут несколько документальных фильмов и расскажут, как их делать
В воскресенье, 1 декабря, в томской «Точке кипения» (пр.Ленин, 26) пройдет показ серии документальных фильмов в рамках проекта SiberianDOC, сообщают организаторы.
SiberiaDOC — проект, направленный на развитие авторского кино в Сибири. Помимо показов томичей ждет встреча с автором проекта — режиссером и продюсером Николаем Бемом.
В программе 4 ленты: «Волк и семеро козлят», «Признаки жизни», «Мотылек» и «Сильная доля».
В первую очередь мероприятие рассчитано на тех, кто занимается или хочет заниматься документальным кино.
«В Томске, в определённый период времени документальное кино у нас никак не развивалось, а сейчас начинает. В Томске очень много молодых людей, которые интересуются кинопроизводством. Однако не все желающие могут профессионально этим заниматься. SiberiaDOC как раз предоставляет такую возможность. Авторы документального кино получат шанс поработать со специалистами и продвинуть свои проекты. Будет проводиться конкурсный отбор и те, кто его пройдут, получат возможность бесплатно поучаствовать в «Сценарной мастерской SiberiaDOC», — рассказал организатор мероприятия Роман Дваладзе.
Вход на показ свободный, по предварительной регистрации.