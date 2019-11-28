В одной из томских колоний «нейтрализовали» террористов

28 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по Томской области

Накануне, 27 ноября, в Томске на территории исправительной колонии №3 прошли антитеррористические учения, сообщает пресс-служба регионального УФСБ.

По замыслу мероприятий, группа лиц захватила здание режимного объекта. Сотрудников исправительного учреждения взяли в заложники. В процессе проведения мероприятий условные террористы были блокированы. После того, как преступники отказались от переговоров и возникла реальная опасность жизни и здоровью граждан, руководителем оперативного штаба принято решение о проведении специального мероприятия, в том числе с применением авиации. В ходе совместных действий представителей силовых структур террористы были нейтрализованы.

В учении приняли участие силы и средства Управлений ФСБ, МВД, Росгвардии, УФСИН, СУ СК, ЦССИ ФСО, ГУ МЧС России по Томской области, представители региональной администрации.

В ходе учений отработаны прядок взаимодействия подразделений различной ведомственной принадлежности при введении режима контртеррористической операции, минимизации и ликвидации последствий террористического акта, а также нормализации социально-политической ситуации в регионе. По оценке руководства Оперативного штаба, запланированные цели и задачи учения достигнуты.

Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по Томской области

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