В ботсаду Томского госуниверситета нарядят эко-ёлку

28 ноября 2019 / Томский Обзор / Фото: Анна Лаас

В Сибирском ботаническом саду ТГУ стартовал конкурс новогодней игрушки «А у нас ёлка поспела!». Томичам предлагают изготовить украшения из природных материалов – семян и плодов любых растений, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На конкурс принимаются новогодние игрушки ручной работы размером от 10 до 20 сантиметров, изготовленные из натуральных материалов. Соревнование будет идти в трёх возрастных группах: взрослые, школьники и дошколята. В каждой категории будет три номинации: победитель, приз зрительских симпатий и самая креативная игрушка. Победителей определит жюри ботанического сада. Все получат сертификат участника, а победители – дипломы и призы (сертификат на VIP-экскурсию и др.).

Работы конкурсантов украсят эко-ёлку, в конце декабря ее можно будет увидеть в холле Ботанического сада.

Поделки принимаются до 25 декабря по адресу: пр. Ленина 34/1 (СибБС) с понедельника по субботу с 11.00 до 15.00. В заявке необходимо указать ФИО, возраст участника, номер телефона и название игрушки.

Награждение состоится 27 декабря в 18.00. На новогодние игрушки можно будет посмотреть в течение января 2020 года.

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