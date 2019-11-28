Уровень трудоустройства инвалидов в Томской области превысил 50%

Томский Обзор / Фото: 28 ноября 2019 // Фото: Pixabay.com

С начала года в службу занятости обратился 1151 человек за содействием в трудоустройстве, 629 из них уже вышли на работу. Уровень трудоустройства составил 54% (в 2014 году – 35,1%). 38 человек приступили к профессиональному обучению по направлению службы занятости.

Как сообщает пресс-служба регионального департамента труда, среди людей с ограничениями по здоровью есть 7 человек, которые в этом году получили финансовую поддержку в 100 тыс. рублей от Центра занятости населения для развития своего дела. Так, мужчина из Томска открыл производство деревянных рам для картин и фотографий, а в Молчановском районе мужчина начал заниматься выращиванием рассады.

- Эффективным инструментом содействия трудоустройству инвалидов

является персональное сопровождение их при трудоустройстве, которое включает несколько этапов – предварительные переговоры с работодателем, подготовка к собеседованию, сопровождение, адаптация на новом рабочем месте, помощь психологов-консультантов центра занятости. В этом году услугу по персональному сопровождению получили 34 инвалида, - отмечает начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана Грузных.

Кроме того, специалисты службы занятости формируют единый региональный реестр инвалидов, желающих трудоустроится. Реестр содержит сведения о профессионально-квалификационных характеристиках, информацию об образовании и опыте работы инвалидов, виде заболевания. С этим реестром может ознакомиться работодатель при подборе кандидатур на вакансии. Сегодня в реестре находятся боле 48 «особенных» соискателей, которые готовы трудоустроиться.

Существует серьезный перекос между доступными вакансиями на рынке труда и профессиональной квалификацией инвалидов. Поэтому важная задача службы занятости, с одной стороны, скорректировать вместе с другими ведомствами направления профессиональной подготовки инвалидов в сторону востребованных, с другой – создать на предприятиях и в организациях региона рабочие места, соответствующие квалификации томичей с ОВЗ, отметила Светлана Грузных.

Сегодня в региональной базе вакансий более 13 тыс. предложений от работодателей, из них 889 с маркировкой для людей с ограниченными возможностями.

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